Terry Jones, morto l'attore dei Monty Python (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Terry Jones è morto: aveva 77 anni e insieme al gruppo comico dei Monthy Python è stato il protagonista di tre memorabili film di culto, di cui fu anche il regista. Terry Jones, fondatore dei Monty Python è morto. La notizia è stata ufficializzata dall'agente dell'attore e autore britannico. Jones aveva 77 anni e nel 2015 gli fu diagnosticata una forma di demenza frontotemporale e decise di diventare il volto pubblico della malattia: per sensibilizzare e dare visibilità al suo specifico problema di salute scelse di apparire in pubblico e di concedere interviste. Nato a Colwyn Bay, nel Galles, nel 1942, Terry Jones si trasferì in Inghilterra da piccolo e crebbe nel Surrey. Dopo aver studiato letteratura inglese a Oxford incontrò l'altro futuro Monty Python Michael Palin, con il quale partecipò ... movieplayer

