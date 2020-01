Si chiama Linda, ha 75 anni, e non è una donna comune (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Linda Herring è una donna di 75 anni che è diventata il rifugio di centinaia di bambini offrendo loro protezione, cibo, vestiti e, soprattutto, amore. Sebbene abbia sempre voluto avere una famiglia numerosa, non avrebbe mai immaginato che avrebbe cresciuto più di 600 bambini trasformando la sua casa in quella di tutti coloro che avevano bisogno delle sue cure. Linda e suo marito Bob iniziarono il loro lavoro quando vivevano a Oxford e continuarono ad aiutare i bambini quando si trasferirono a Tiffin. È così che Linda ha iniziato a gestire un asilo nido per le famiglie locali e ha lavorato come custode notturna in un liceo vicino, offrendosi anche di fare il bagnino per ben 50 anni. Non ha mai respinto un figlio, indipendentemente dall’età, dal sesso o dai bisogni speciali, la coppia li ha sempre accolti. Linda viaggiava spesso per cercare quei bambini che avevano bisogno di una ... bigodino

BEAUTYC88231933 : RT @sabrika65: Si chiama RED ha circa due mesi e sarà una futura taglia media. Si trova in provincia di Siracusa ma è adottabile anche al c… - mifaibenetu : RT @sabrika65: Si chiama RED ha circa due mesi e sarà una futura taglia media. Si trova in provincia di Siracusa ma è adottabile anche al c… - chepesantezza13 : RT @sabrika65: Si chiama RED ha circa due mesi e sarà una futura taglia media. Si trova in provincia di Siracusa ma è adottabile anche al c… -