Secondo il CEO di Google, Sundar Pichai, l'intelligenza artificiale va regolata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, ha chiesto nuove norme nel mondo dell'intelligenza artificiale, mettendo in evidenza i pericoli posti dalla tecnologia come il riconoscimento facciale e i deepfake, sottolineando che qualsiasi legislazione deve bilanciare "potenziali danni con opportunità sociali"."Non è una novità se dico che l'intelligenza artificiale debba essere regolata", scrive Pichai in un editoriale sul Financial Times. "L'unica domanda è come affrontarlo." Sebbene Pichai affermi che è necessaria una nuova regolamentazione, sostiene di mantenere un approccio cauto. Egli osserva che per alcuni prodotti come le auto a guida autonoma, dovrebbero essere introdotte "nuove regole appropriate". Ma in altri settori, come l'assistenza sanitaria, i framework esistenti possono essere estesi per coprire i prodotti assistiti dall'IA."Aziende come la nostra non possono semplicemente ... eurogamer

fortuneitalia : Secondo @Ignazio62, founder e Ceo di @CredimiPMI, che semplifica l’accesso al credito per le imprese, le #Pmi posso… - sobax_ : Il 32% dei top manager italiani, secondo la Ceo Survey di Pwc, sta orientando le strategie di crescita verso aree g… - CorrierediMalta : Secondo il Ceo Rick Hunkin il futuro di BOV si chiama Western Union #Malta -