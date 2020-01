Sarah Scazzi: 11 condanne per depistaggio, 4 anni a Zio Michele (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sarah era una ragazzina, la cui vita è stata spezzata. Aveva nel cuore l’amore, quello che nutriva nei confronti di Ivano Russo, giovane conteso tra Sarah e la cugina Sabrina Misseri, che sta scontando l’ergastolo insieme alla madre, Cosima, per l’omicidio della giovane. Le 11 condanne per depistaggio, quattro anni a Michele Misseri e cinque anni a Ivano Russo E’ di ieri la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Taranto Loredana Galasso, che ha inflitto 11 condanne ad 11 imputati nel processo sui depistaggi che riguardano le indagini sull’omicidio di Sarah Scazzi. Tra i condannati c’è anche lo zio della vittima, Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima. La decisione è infatti arrivata nella tarda serata di martedì 21 gennaio. Michele Misseri era stato già condannato durante il processo principale in via definitiva a 8 anni di carcere ... kontrokultura

