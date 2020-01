Pomeriggio 5 | Francesca Cipriani contro Barbara Alberti | Una grande cafona | è

Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica Pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di ...

Ecco cosa diceva Barbara Alberti di Francesca Cipriani : a Pomeriggio Cinque spunta una vecchia clip – VIDEO : Francesca Cipriani, ospite del salotto di Pomeriggio Cinque per parlare del caso Paola Caruso, non ha perso occasione per scagliarsi contro Barbara Alberti. I dissapori tra le due risalgono a qualche anno fa quando, ospiti della stessa trasmissione condotta da Piero Chiambretti, se le sono dette di tutti i colori. La redazione di Barbara d’Urso non ha perso tempo ed in un batter d’occhio ha recuperato il VIDEO dell’aspra discussione ...

Francesca De André piange a Pomeriggio 5/ 'Cose personali' - la D'Urso preoccupata : Francesca De André piange nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5: 'Cose personali' dichiara, ma Barbara D'Urso si preoccupa

“I wurstel!”. Francesca Cipriani - gaffe epica a Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso senza parole : Niente, proprio non ce la fa Francesca Cipriani a non dire qualche scemenza ogni volta che va in tv, ma in fondo noi la amiamo per questo, no? L’ultima è capitata in diretta a Pomeriggio 5, quando la formosa Francesca ha fatto una super gaffe: alla domanda della D’Urso sulla dieta seguita in America la Cipriani ha elogiato il cibo americano sottolineando di aver mangiato, soprattutto molti wursteRR, sì avete letto bene, con la “r”. La faccia ...

Francesca De André/ La sorella Fabrizia 'Chiamami' : lei replica a Pomeriggio 5 : Francesca De André ospite a Pomeriggio 5 per replicare all'appello della sorella Fabrizia che le aveva chiesto: 'Chiamami, la mia porta è aperta!'

Pomeriggio 5 - Francesca De André interrompe Fredella : “Non sai un ca…!” : Francesca De André litiga con Francesco Fredella a Pomeriggio Cinque: “Stai zitto!” Francesca De André è tornata negli studi di Pomeriggio 5 per replicare all’appello di sua sorella Fabrizia, ma durante la diretta le cose non sono andate come previsto. L’ex concorrente di Barbara d’Urso ha avuto un’accesa discussione con l’opinionista Francesco Fredella. Al giornalista non è piaciuta una frase ...

Fabrizia De André lancia un appello a Francesca a Pomeriggio 5 : Fabrizia De André è tornata a parlare di fronte alle telecamere di Pomeriggio 5 della delicata situazione nella sua famiglia. Figlia di Cristiano De André e nipote del più famoso Fabrizio/Faber, la ragazza ha raccontato di come sia riuscita a ricucire il difficile rapporto con suo padre. Il riavvicinamento, però, non ha convinto sua sorella Francesca De André, ex concorrente del Grande Fratello. La ragazza, infatti, finita la tormentata ...

Pomeriggio 5 - Fabrizia fa un appello a Francesca De André : “Rispondimi” : Fabrizia De Andrè lancia un appello a Francesca da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque Fabrizia De André non poteva di certo mancare in questa puntata di Pomeriggio 5 incentrata sui drammi in famiglia. L’ospite di Barbara d’Urso, durante la sua permanenza negli studi di Cologno, ci ha tenuto a fare un appello a sua sorella Francesca De André con cui non ha più alcun tipo di rapporto. Ti prego Francesca, rispondimi! Così ti ...

Fabrizia De André commossa a Pomeriggio 5 : appello a Francesca dopo la lite : Fabrizia e Francesca De André non hanno ancora fatto pace Fabrizia De André è tornata a Pomeriggio 5 per parlare dell’armonia ritrovata in famiglia. Dalla scorsa estate la giovane si è ricongiunta al padre Cristiano dopo anni di lontananza e dissidi. Rivedere le immagini del padre ha commosso Fabrizia, che la scorsa primavera ha scelto […] L'articolo Fabrizia De André commossa a Pomeriggio 5: appello a Francesca dopo la lite proviene ...