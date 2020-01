Peste suina: sequestrate 10 tonnellate di carne cinese in Veneto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La guardia di Finanza di Padova ha proceduto al sequestro di 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina, introdotte nell’Unione Europea in violazione delle norme e potenzialmente contaminate dalla Peste suina. I sanitari dell’Ulss 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente molto pericoloso, tanto da non procedere a un’analisi della carne decidendo l’immediato incenerimento. Il blitz ha riguardato in particolare un magazzino all’ingrosso di generi alimentari dove era presente un camion proveniente dall’Olanda (la derrata era sbarcata a Rotterdam) con 9.420 kg di carne suina di origine cinese importata nell’Unione Europea in violazione delle norme doganali e sanitarie. Sequestrata anche l’attività commerciale.L'articolo Peste suina: sequestrate 10 tonnellate di carne cinese in Veneto Meteo ... meteoweb.eu

