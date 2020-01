Modena, aggredita giovane del PD mentre volantina: «Sputi e spintoni» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Oggi 22 gennaio 2020 Corriere della Sera riporta un fatto increscioso avvenuto a Modena ai danni di una giovane militante del PD, aggredita mentre stava distribuendo volantini elettorali all’interno delle cassette della posta di un condominio in zona San Faustino. Un uomo le avrebbe chiesto cosa stesse facendo e una volta visto il logo del PD sul volantino l’avrebbe spintonata fuori dal portone, sputandole addosso e insultandola. L’episodio è stato denunciato sulla pagina Facebook ufficiale Giovani Democratici di Modena in un post pubblicato alle 14:22: Alla fine il pesante clima di odio e tensione in cui è finita la politica italiana ha prodotto le conseguenze che tutti noi temevamo. Questa mattina Chiara, una ragazza da poco iscritta al circolo dei Giovani Democratici Modena Città, durante le attività di volantinaggio degli ultimi giorni di campagna elettorale è ... bufale

