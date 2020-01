"Ma non eravamo quelli subalterni?". Al Nazareno il passo indietro di Di Maio non viene vissuto male (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tweet di Nicola Zingaretti arriva alle 19 e 47. Esattamente un’ora dopo le dimissioni ufficiali di Luigi Di Maio da capo politico del M5S. “A Luigi Di Maio – cinguetta - un abbraccio per una scelta difficile che rispettiamo. A Vito Crimi un grande in bocca in lupo. C’è un’Italia che ha bisogno di crescita, lavoro, equità. Continueremo a lavorare per dare risposte e soluzioni concrete alle persone”. Ed è un modo quello del segretario del Pd per manifestare vicinanza nei confronti di un alleato di governo. Appunto, i cinquestelle. Il terremoto c’è stato perché il passo indietro di un leader politico a tre giorni da una tornata elettorale delicata, come quella di domenica prossima, non può non essere ascrivibile a un movimento tellurico di un movimento che ha cambiato pelle nel giro di pochi anni. Da ... huffingtonpost

