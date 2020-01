LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: equilibrio a Melbourne! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Vantaggio per l’altoatesino dopo la buona prima. 40-40 Non c’è più con la testa Sinner: diritto in rete. 40-30 Altro errore sottorete di rovescio dell’azzurro. 40-15 Passante di Fucsovics sulla volée passiva di Sinner. 40-0 Buona prima dell’azzurro. 15-0 Servizio e diritto Sinner. 3-3 Game veloce come la luce che si conclude a zero. 40-0 Sinner non trova la risposta. 15-0 Buona prima del #64 al mondo. 3-2 Resta avanti l’italiano. 40-15 Attacca ancora la rete Sinner: vincente portato a casa. 30-15 Buona risposta di Fucsovics che lascia l’avversario attonito. 15-0 Sinner attacca la rete ma l’avversario non lo passa. 2-2 In fiducia Fucsovics: parità. 40-30 Sinner prova ad attaccare ma la difesa del #64 al mondo è invalicabile. 15-15 Due servizi in serie fortunati per l’ungherese. 0-15 ... oasport

