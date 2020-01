LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6, 6-4, 6-2, 5-7 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro viene eliminato dall’americano al termine di una lunga battaglia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Berrettini-Sandgren Grazie per aver seguito con noi questa DIRETTA LIVE. Un buon proseguimento di giornata con le news, le cronache, gli approfondimenti e i racconti di OA Sport. Alla prossima 7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5: GIOCO, PARTITA, INCONTRO PER Sandgren CHE MOSTRA I MUSCOLI! L’americano si è portato a casa un match dove ha dimostrato più solidità rispetto a un Berettini non capace di accendersi nei momenti importanti dell’ultimo set. 40-0 Scappa la risposta a Berrettini: tre match point per l’americano. 30-0 All’attacco lo statunitense, con una volèe che chiude i conti a rete. 15-0 Primo punto del dodicesimo gioco a favore dell’americano, che torna al servizio. 6-5 Sandgren: questo vuol dire che arriva il break a favore dell’americano, il quale ora potrà servire per il match! 30-40 Break ... oasport

