LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini, Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Querrey e Osaka: comincia la terza giornata! (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.13 Break immediato per la veterana Carla Suarez Navarro su Aryna Sabalenka: inizio a rilento per la bielorussa. 01.12 Ha inizio il match sul campo 22 tra Sam Querrey e Ricardas Berankis: a seguire, Jannik Sinner. L’americano è avanti 1-0. 01.08 Cominciato il derby americano tra Li e Sofia Kenin: la testa di serie #14 ha già brekkato. 01.03 Attese in campo le due amiche Caroline Wozniacki e Serena Williams. La danese, imminente il suo ritiro, sfiderà Dayana Jastremska mentre l’americana è alla ricerca del 24° Slam come Margaret Court. La missione prosegue contro Tamara Zidansek. 01.00 Sono le 11 del mattino a Melbourne: fanno 27° con il 43% di umidità. Attese folate di vento nelle prossime ore. 00.58 Vittoria anche per Andreas Seppi, da sempre specialista in Australia, che ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 6-4 ... oasport

