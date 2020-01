Juventus: Pjanic è pericoloso quando può alzarsi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) quando la Juventus alza il suo baricentro, Pjanic può incidere in zona di rifinitura. Lo si è visto contro il Parma Nonostante, da vertice basso, oggi Pjanic ricopra posizioni più arretrate, resta un giocatore con capacità in rifinitura fuori dal comune. D’altronde, alla Roma era tra i migliori assist-man del campionato. quando la Juventus riesce a schiacciare l’avversario, Pjanic può alzare la propria posizione ed incidere anche nella trequarti avversaria. Un esempio nella slide sopra: Matuidi e Rabiot dentro l’area, il bosniaco si spinge quindi in avanti. Effettua un ottimo cross sul secondo palo su cui Darmian è però attento. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

