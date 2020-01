Isola dei Famosi 2020, Can Yaman sarà l'inviato? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Can Yaman, l'attore turco diventato popolare nel nostro paese grazie alla serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andata in onda su Canale 5 la scorsa estate, potrebbe ricoprire il ruolo di inviato nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show che, solitamente, ha sempre aperto il nuovo anno, per quanto riguarda i reality in onda sulle reti Mediaset, ma che, per quanto concerne il 2020, ha lasciato spazio alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.Can Yaman, come abbiamo visto nella seconda puntata di C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, durante la quale è stato il protagonista di una delle due sorprese presenti in ogni puntata, parla fluentemente la nostra lingua, oltre al turco, all'inglese e al tedesco, e, quindi, l'ostacolo linguistico non c'è. L'ospitata di Can Yaman a C'è posta per te ha riscosso molto successo sui social network, ... blogo

Isola dei Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Isola dei