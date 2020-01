Il digiuno di Salvini è già finito? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Non ho ancora mangiato, arrivo a stasera”: stamattina le agenzie di stampa avevano riportato le parole di Matteo Salvini a a Serra San Bruno, penultima tappa della sua campagna elettorale in Calabria, e sembrava davvero una solenne promessa: rispondendo ai cronisti, il leader della Lega, sorridendo, ha detto: “Non ho ancora mangiato, arrivo a stasera”. Ma giusto un’ora fa sulla sua pagina Facebook Salvini ha postato una foto di un piatto di tortellini e ‘nduja, “nel segno dell’Emilia-Romagna e della Calabria che vincono!”. La forma del post, con quell’«oggi» davanti, è tipica di quando il Capitano annuncia che si sta per sedere a mangiare. Ma quindi il digiuno “fino a stasera” ha fatto la stessa fine delle accise sulla benzina? Intanto c’è qualcosa che non torna anche nella storia del #digiunoperSalvini. ... nextquotidiano

ignaziocorrao : Ormai anche i leghisti ammettono che #Salvini non ha agito nell’interesse dello Stato. Il suo #digiuno? Un’operazio… - fattoquotidiano : LA COMICA FINALE Alle cinque della sera c’è tempo per un’ultima trovata. La Lega si mette a raccogliere le adesioni… - AndreaScanzi : L’infinita baracconata del “digiuno” di #salvini. #labestiaNONdigiuna. -