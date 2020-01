Gragnano, nuovi arrivi in casa gialloblù in vista dello scontro salvezza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica al “San Michele”, calcio d’inizio alle ore 10:30, i gialloblù affronteranno il Barano Calcio, uno scontro salvezza che rappresenta un crocevia decisivo per la stagione. Agli ordini del tecnico Alfonso Belmonte, i gialloblù hanno sostenuto il secondo allenamento settimanale questo pomeriggio al “San Michele” e si ritroveranno domani per la classica partitella in famiglia in vista dell’impegno di Campionato. Appuntamento dunque domenica mattina al “San Michele”. Volti nuovi – nuovi arrivi in casa gialloblù, forze fresche per tentare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Domenico Todisco, classe 1998, è un giocatore eclettico che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Nola, disputando quattordici partite e realizzando una rete nel girone I di Serie D. “Posso giocare sulla fascia, preferibilmente a destra, sia in difesa che a ... anteprima24

