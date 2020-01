Ex On The Beach 2: i 7 single (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ex On The Beach - i 7 single Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a caccia di ex. Parte stasera, alle 22.50 su MTV, la seconda edizione di Ex On The Beach Italia. L’inedita coppia di conduttori, il cui amore è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, racconterà – come prevede il format del programma – le gesta di 7 single (4 donne e 3 uomini) convinti di essere stati scelti per prendere parte ad una vacanza extra lusso e da sogno. Tutto cambierà inesorabilmente quando il passato di tutti i protagonisti, rappresentato da 11 ex, farà di nuovo capolino nelle loro vite. In una fantastica villa dell’Andalusia, i 7 single prescelti entreranno nel panico più totale quando i loro ex arriveranno sul luogo con un chiaro intento: scombinare la loro vita “libera” e spensierata tra spiagge e momenti senza freni e regole. Appena il tablet del ... davidemaggio

zazoomnews : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Blogo: La conduzione di Ex On The Beach? Credevamo a uno scherzo de Le Iene -… - SerieTvserie : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Blogo: 'La conduzione di Ex On The Beach? Credevamo a uno scherzo de Le Iene' - VIMNItaly : RT @GPasqui: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Blogo: 'La conduzione di Ex On The Beach? Credevamo a uno scherzo de Le Iene' https://t.co… -