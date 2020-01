Dimissioni dal M5S, il gesto simbolico di Di Maio: “Mi tolgo la cravatta”. E cita Mariarosa Schiaffino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dimissioni dal M5S, il gesto simbolico di Di Maio: “Mi tolgo la cravatta” VIDEO Luigi Di Maio ha da qualche minuto ufficializzato le Dimissioni da leader politico del M5S: è ancora sul palco del Tempio di Adriano di Roma – dove sono stati presentati i nuovi facilitatori organizzativi del Movimento – e all’improvviso sorride: “Per me – dice alla platea – la cravatta ha sempre rappresentato il modo per rispettare le istituzioni dello Stato. Quindi, per ringraziarvi, me la tolgo qui davanti a tutti voi”. Arriva così un gesto liberatorio, dopo una conferenza stampa andata avanti per quasi tre quarti d’ora, durante la quale l’ormai ex leader politico del Movimento, prima di pronunciare la parola “Dimissioni”, ha rivendicato tutti i passi avanti fatti dal febbraio 2013, quando venne eletto ... tpi

Giorgiolaporta : 6 milioni di voti persi in un anno, risultati disastrosi alle amministrative. Poi per dare il colpo di grazia ha ri… - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… - Cristian_FF_79 : RT @RadioSavana: ?? Ultima ora. #DiMaio ai Ministri #M5s: 'Lascio, le mie dimissioni sono irrevocabili.' Cestinato #DiMaio che ha portato in… -