Di Maio riunisce i ministri Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Il capo politico a un bivio: passo indietro o di lato? Conte: “Lo hanno tirato per la giacchetta” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ancora polemiche all’interno del Movimento Cinque Stelle in vista degli Stati generali che si terranno a marzo fortemente voluti dal leaeder pentastellato, Luigi Di Maio. Ieri, infatti, è stata inviata una lettera al direttivo del gruppo al Senato. La richiesta è quantomai chiara: deve tenersi il prima possibile un’assemblea congiunta dei parlamentari M5S sugli Stati generali. L’iniziativa, si apprende, è partita dai Cinque senatori pentastellati che già hanno “offerto alla riflessione”’ un proprio documento (a firma Mattia Crucioli, Emanuele Dessì, Primo Di Nicola, Francesco Mininno e Matteo Mariotti) in cui si ipotizzano cambiamenti organizzativi interni. L’obiettivo della richiesta avanzata ieri punta a chiarire quale sarà il metodo con cui si procederà durante l’appuntamento di marzo. Intanto si lavora sui temi, ascoltando suggerimenti degli attivisti dai territori, e si pensa a una ... lanotiziagiornale

