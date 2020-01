De Luca: Sanità, in Campania i tempi di pagamento più veloci d’Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Sanita’ convenzionata? La sblocchiamo entro questo mese. Finisce anche il calvario dell’interruzione di servizi”. Cosi’, in diretta a ‘Barba&Capelli’, in onda su Radio CRC, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aggiunge: “Dobbiamo fare un ulteriore passo, quello che riguarda gli screening oncologici. Dobbiamo incrementare l’assistenza domestica agli anziani e l’aiuto alle famiglie con bambini autistici. Abbiamo raggiunto i numeri per le vaccinazioni. C’e’ un dato che dovrebbe inorgoglire tutti noi: i tempi di pagamento, in Campania, sono i piu’ corti d’Italia. Paga i fornitori a 38 giorni, le farmacie a 22 giorni”. L'articolo De Luca: Sanità, in Campania i tempi di pagamento più veloci d’Italia proviene da Ildenaro.it. ildenaro

ottopagine : De Luca: 'In questo mese sbloccheremo sanità convenzionata' #Napoli - FraschiniMauri2 : @longagnani @DavidG__ @WendellGee1985 @kitta1979 @Luca_Mussati Sia specifico. Non ci sono trattati liberisti o non… - luca_lammerding : RT @RossEleven: MASSIMA DIFFUSIONE ???? #EmiliaRomagna Esclusiva del Giornale #Bonaccini fa scadere i termini. E non spiega i 300 casi s… -