Danni auto donna che accompagnò Salvini

Salvini a Bologna continua a scatenare tensione La donna, residente al Pilastro a Bologna, che ieri ha accompagnato Salvini in giro per il quartiere mostrandogli il citofono della famiglia di origini tunisine che Salvini ha suonato chiedendo: "Suo figlio è uno spacciatore?" ha presentato una denuncia ai carabinieri. La donna ha trovato la sua auto con il parabrezza e i vetri in frantumi. I carabinieri di Bologna hanno avviato indagini per danneggiamento aggravato,(Di mercoledì 22 gennaio 2020)

