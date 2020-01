Conte su elezioni in Emilia-Romagna, “Temo di ritornare a fare il professore da domenica? È assolutamente improbabile” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giuseppe Conte ritiene che il risultato delle elezioni regionali in Calabria e soprattutto in Emilia non possano provocare traumi al governo. Il Premier, durante una conferenza stampa, alla domanda provocatoria fatta da un giornalista se temesse che dopo i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna potesse ritornare a fare il professore ha immediatamente così risposto: “È un mestiere piacevole. Non mi dispiacerebbe in prospettiva. Ma che sia da lunedì lo ritengo assolutamente improbabile”. In realtà una sconfitta in Emilia-Romagna per il Pd sarebbe un bruttissimo colpo, soprattutto se dovesse succedere per pochissimi voti. I Dem potrebbero perdere una regione da 70 anni rossa per “colpa” dei grillini che hanno voluto presentare un proprio candidato sottraendo voti al governatore uscente Stefano Bonaccini. Giuseppe Conte ha risposto così ai giornalisti ... baritalianews

katya04032018 : RT @GiuseppePalma78: Il capo politico del #M5S, che il 4/3/18 prese il 32,7%, potrebbe dimettersi. Domenica il #PD potrebbe perdere l'Emili… - MultariGiovanni : #DiMaio quanto ti è costato il pd, Grillo, Conte e i poltronari... lo sò, rimpiangi le elezioni ad agosto... pazien… - Chiara58015306 : RT @GiuseppePalma78: Il capo politico del #M5S, che il 4/3/18 prese il 32,7%, potrebbe dimettersi. Domenica il #PD potrebbe perdere l'Emili… -