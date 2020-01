Cecilia Rodriguez avverte Ignazio Moser: “Non saremo mai…” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di Ex on the beach: “Non saremo mai ex” Inizia oggi in seconda serata su Mtv l’avventura di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nelle vesti di conduttori. La coppia nata al Grande Fratello Vip sarà al timone del reality Ex on the beach. Cecilia Rodriguez ha voluto scherzare con il fidanzato e, intervistata dal settimanale Chi, ha sottolineato: “Tranquillo non sono incinta…per ora. Ma già lo sai: avremo tre figli e non saremo mai ex…on the beach”. Insomma l’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembra andare a gonfie vele, nessuna crisi all’orizzonte per loro che continuano a pensare al futuro, ipotizzando anche di mettere su una famiglia numerosa con tre figli. Cecilia Rodriguez ha ammesso però che non parteciperebbe mai a Ex on the beach in veste di concorrente. Cecilia Rodriguez parla ... lanostratv

