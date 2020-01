Bimbo ucciso a Cardito, il fratello: “Ti taglierei la testa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Messaggi WhatsApp, foto e video estratti dal cellulare dei fratelli Rafael e Tony Badre, quest’ultimo reo confesso dell’omicidio del piccolo Giuseppe, ucciso a 7 anni, a colpi di bastone, da Tony, la mattina del 27 gennaio 2019 a Cardito, in provincia di Napoli. La conversazione, di notevole interesse investigativo, è stata estrapolata dal telefono cellulare dell’imputato dal perito nominato dalla Procura di Napoli, l’ingegnere Giuseppe Testa. Oggi al processo anche la madre della vittima Valentina Casa che insieme al compagno sono sotto processo a Napoli, rispettivamente, per omicidio, tentato omicidio e maltrattamenti, e per comportamento omissivo.«Tony mi fai schifo. Ô venuta l’ambulanza… tu sei un animale, devi essere rinchiuso e devono buttare le chiavi… ti taglierei la testa…». Il messaggio risale alla ... anteprima24

