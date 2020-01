Bianca Guaccero tuona contro Guillermo Mariotto: “Io non porto maschere!” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Detto Fatto, Bianca Guaccero risponde a Guillermo Mariotto: “Io non ho maschere da togliere!” A Detto Fatto nella puntata di oggi, 22 gennaio, Bianca Guaccero ha risposto alla frecciatina lanciatale da Guillermo Mariotto dalle pagine di VeroTv. Il giudice de Il cantante mascherato, infatti in un’intervista ha parlato del programma di Milly Carlucci e sulla possibilità che proprio la Guaccero fosse una degli artisti nascosti sotto una di esse ha esclamato: “Avrebbe un’altra maschera da togliere!”. Tale frase ironica lascia intendere che Bianca Guaccero indossi delle maschere e quindi sia una persona falsa. Oggi in studio, durante la Superclassifica di Jonathan la conduttrice ha colto l’occasione per rispondere alla frecciatina ed ha replicato visibilmente innervosita: “Io non ho nessuna maschera da togliere mi dispiace se c’è chi ha ... lanostratv

