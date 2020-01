“Vorrei recitare un augurio in lingua sarda”, invece rivolge a Bonolis una maledizione (Di martedì 21 gennaio 2020) Durante la puntata di ieri di Avanti un altro un concorrente sardo di Cuglieri con precisione dopo aver fatto le giuste presentazioni nel programma condotto da Paolo Bonolis mentre parla con il conduttore avanza una proposta a quest’ultimo. Il concorrente esordisce con una frase “sono appassionato delle tradizioni della mia terra soprattutto di poesia” e con queste parole chiede di recitare una sorta di augurio proprio per il presentatore del programma Avanti un altro, grande successo di Canale 5. L’ipotetica poesia fa così: (Continua…) Frastimo, ma no isco frastimare, ca Deus non m’hat dadu su destin Males cantas renas b’hat in mare, e unzas cantu pesat su terrinu. Su cannau ti tostet su Buzinu manzanu a carre lenta a t’impicare. Minutos cantu zirat su rellozu ti dian issacadas de puntorzu”. Per chi non conoscesse il sardo sembrerebbe una ... howtodofor

