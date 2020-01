Vauro contro Salvini: ora tocca a "Santa Maria Gregoretti" (Di martedì 21 gennaio 2020) Francesco Boezi "Santa Maria Gregoretti": l'ultima vignetta di Vauro è ancora destinata a Matteo Salvini. Ma la vera preghiera utile è per il futuro del centrosinista La sinistra può affidarsi ad una "Madonna Salviniana". Sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano di oggi campeggia l'ennesima vignetta di Vauro su Matteo Salvini. Ormai è una costante editoriale. "Santa Maria Gregoretti", che è la nuova protagonista dell'immaginazione del vignettista di sinistra, può essere "pregata" dal leader del Carroccio, in modo da scongiurare un esito nefasto del caso processuale di cui si sta occupando la Giunta. Oppure, in maniera più verosimile, il santino di "Santa Maria Gregoretti" può essere tenuto nel taschino di chi ha capito che la vicenda legata all'imbarcazione può trasformarsi in un boomerang elettorale, con le elezioni regionali emiliane a fare da sfondo, ma neppure troppo da ... ilgiornale

