Uova biologiche ritirate dal mercato: i rischi per la salute (Di martedì 21 gennaio 2020) Un nuovo avviso di prodotti ritirati dal mercato è apparso nella sezione Avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari del Ministero della salute. Un lotto di Uova biologiche, infatti, è esposto al rischio di contaminazione biologica. Da quanto si apprende le Uova sono state immediatamente ritirate dagli scaffali dei supermercati. Nel dettaglio si tratta di Uova prodotte dall’azienda agricola biologica “Olivero Claudio” nello stabilimento di via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Le confezioni sono vendute con lo stesso marchio. Il richiamo riguarda sia le confezioni da quattro Uova sia quelle da sei Uova, ma anche quelle sfuse. La data di scadenza, infine, è fissata al prossimo 28 gennaio. Uova biologiche ritirate dal mercato Le Uova biologiche ritirate dagli scaffali provengono dall’azienda agricola biologica ... notizie

VeroBiologico : Perché comprare e come riconoscere le uova biologiche? Le uova del contadino evocano probabilmente l’immagine di g… - Se23rex : Uova, contaminazione microbiologica: ecco il prodotto richiamato, i rischi per la salute - Libero Quotidiano BIO...… - ladyrosmarino : RT @infoitsalute: Rischio microbiologico, richiamate uova biologiche: ecco quali -