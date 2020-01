Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 18:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 21 gennaio in studio Giuliano Ferrigno timore di tornare a fare il professore universitario di un bel mestiere ma improbabile che questo accada da lunedì così il premier Giuseppe Conte risponde oggi a chi gli chiede se una vittoria del centrodestra in Emilia Romagna Potrebbe causare la caduta del governo sul caso Gregoretti Conte di ma dice che la decisione circa lo smaschera di competenza dell’allora Ministro dell’Interno Salvini la rivendicato in pubblico aggiungere il tema della prescrizione confida nella piena condivisione nella maggioranza degli Esteri venerdì prossimo riunione del comitato europeo politica e sicurezza sulla Libia si comincia così a lavorare per la rimodulazione operazione Sophia per indirizzarla sul monitoraggio delle Margot di armi non solo via mare ma anche via Ariane ottica abilmente ... romadailynews

