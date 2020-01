Traffico Roma del 21-01-2020 ore 20:00 (Di martedì 21 gennaio 2020) SULLA A24 Roma L’AQUILA TERMAO PER INCIDENTE CODE INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE VERSO TERAMO FILE MA PER Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO ANUALRE RIAPERTA AL TRANSITO LA VIA APPIA PIGNATELLI TRA VIA DELL’ALMONE E VIA AL QUANRTO MIGLIO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 . RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E CORSO DI FRANCIA TUTTO VERSO LO STADIO OLIMPICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE, IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. INEVITABILI RIPERCUSSIONI AL Traffico SEGNALIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE PIGNETO DOMANI NOTTE VERRA’ CHIUSA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST DALLE 22,00 ALLE 6,00 DEL GIORNO ... romadailynews

