Sting non vuole un biopic sulla sua vita (Di martedì 21 gennaio 2020) Il cantante Sting ha recentemente spiegato di non volere un biopic in stile Bohemian Rhapsody. Sting, prolifico cantante britannico, ha recentemente rilasciato un’intervista all’interno della quale ha spiegato a chiare lettere che non vuole assolutamente che venga fatto un film su di lui. Evidentemente la domanda è sorta spontanea dopo l’arrivo in sala di Rocketman, … L'articolo Sting non vuole un biopic sulla sua vita proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

skyeltonblues : @annapisapasini Ciao pisaanna, lo saprai già ma non si sa mai, il 23 luglio c'è Sting a Parma se t'interessa. ???? - __Behemoth : RT @oscarwildeste: C'è un filo sottile che da sempre unisce musica e politica, fatto di endorsement, stima reciproca o semplice intrattenim… - BurianiRuben : RT @oscarwildeste: C'è un filo sottile che da sempre unisce musica e politica, fatto di endorsement, stima reciproca o semplice intrattenim… -