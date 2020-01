Stazione Spaziale, Missione Beyond: al via LIDAL, il sesto esperimento italiano (Di martedì 21 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio è stato installato e attivato dal comandante della ISS Luca Parmitano, astronauta dell’ESA, l’ultimo dei sei esperimenti che costituiscono il complemento scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana alla Missione Beyond. Si tratta di LIDAL, un rilevatore di particelle costruito a partire dal payload ASI ALTEA, del quale amplia e migliora le caratteristiche tecniche. ALTEA, che ha operato sulla ISS tra il 2006 e il 2012, è stato costruito per lo studio dell’interazione degli ioni pesanti e medi con il sistema nervoso centrale umano; l’esperimento LIDAL (il cui acronimo sta per Light Ion Detector for ALTEA) permetterà ad ALTEA di misurare anche gli ioni leggeri e in particolar modo i protoni. Inoltre, utilizzando un’elettronica veloce e all’avanguardia, LIDAL potrà misurare direttamente la velocità di ogni particella, permettendo di determinare ... meteoweb.eu

ESA_Italia : Gli incendi in #Australia visti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini di @astro_luca e compagni di eq… - Chiara_Sidera : RT @ASI_spazio: #Missione_Beyond, sulla Stazione Spaziale #Luca_Parmitano ha dato il via a #LIDAL, ultimo dei sei esperimenti che costituis… - dolcestrega09 : RT @ASI_spazio: #Missione_Beyond, sulla Stazione Spaziale #Luca_Parmitano ha dato il via a #LIDAL, ultimo dei sei esperimenti che costituis… -