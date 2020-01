Sondaggi elezioni politiche: percentuali dei partiti al 21 gennaio 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Silenzio sui Sondaggi per le elezioni regionali, resta aperta la possibilità di pubblicare le rilevazioni per le politiche. L’ultimo Sondaggio realizzato da SWG per La7 fotografa lo scenario politico attuale, con le percentuali dei partiti al 21 gennaio 2020. Significative due inversioni di tendenza: la Lega di Salvini, già primo partito da mesi nei Sondaggi, riprende a crescere superando di nuovo la soglia del 33% nelle intenzioni di voto; riprende a crescere, seppur di poco, anche il Movimento 5 Stelle, così come continua l’ascesa di Fratelli d’Italia, che sfiora l’11%. Segnali negativi invece per il Pd di Nicola Zingaretti e per Italia Viva di Matteo Renzi. percentuali dei partiti al 21 gennaio 2020 Ecco le percentuali dei partiti al 21 gennaio 2020 fotografate dall’ultimo Sondaggio SWG: Lega 33,2% Partito Democratico 18,2% Movimento 5 Stelle ... urbanpost

