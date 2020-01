Scomparso da un mese, la polizia ritrova il suo corpo nella canna fumaria (Di martedì 21 gennaio 2020) Una storia atroce quella che ci arriva da Port Clinton, in Ohio, dove il corpo senza vita di un ragazzino di 14 anni è stato trovato nella canna fumaria di una casa disabitata. Non si sa molto a riguardo se non che il giovane si chiamasse Harley Dilly e che era sparito dalla sua abitazione lo scorso 20 dicembre. Purtroppo però, le sue ricerche sono state vane: il suo cadavere è stato ritrovato solo alcuni giorni fa. Per quasi un mese le forze dell’ordine hanno controllato una vasta zona nel tentativo di trovare Harley avvalendosi dell’aiuto di cani molecolari, squadre specializzate ed anche elicotteri, oltre a 75 uomini. Stando a quanto accertato l’adolescente era uscito di casa come ogni mattina per andare a scuola, dove però non è mai arrivato. La casa dove il suo corpo è venuto alla luce è una tenuta per le vacanze estive, attualmente sottoposta a lavori di ristrutturazione e ... caffeinamagazine

