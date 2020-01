Restivo, docente a Saronno, consegna il ritratto a Ficarra e Picone nello studio di Striscia (Di martedì 21 gennaio 2020) L’artista Alfonso Restivo, docente al liceo scientifico G.B. Grassi di Saronno e noto come “il ritrattista dei Vip”, ha consegnato ieri il ritratto ai conduttori di Striscia la Notizia, Ficarra e Picone. Restivo, maestro dell’iperrealisimo, già salito alla ribalta per avere realizzato ritratti di personaggi di fama nazionale e mondiale, quasi tutti consegnati di persona, da Giorgio Chiellini a Mauro Icardi, da Melissa Satta a Paolo Bargiggia, fino a Matteo Salvini, si è recato l’altra sera negli studi Mediaset per la sua ultima consegna. su Il Notiziario. ilnotiziario

