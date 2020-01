Pallamano, Europei 2020: la Norvegia conquista le semifinali, eliminato il Portogallo (Di martedì 21 gennaio 2020) Nuova giornata di gare negli Europei di Pallamano 2020, dove si è svolto il terzo turno del gruppo II del Main Round, il quale ha premiato la Norvegia, capace di conquistare l’accesso alle semifinali, sconfiggendo per 31-28 l’Islanda, grazie alle 9 reti del bomber Sander Sagosen, capocannoniere del torneo con 51 centri. Passo in avanti per la Slovenia, ora seconda a sei punti, a seguito del successo per 29-24 sul Portogallo, sin qui rivelazione del torneo, ma ora eliminato. Una prova di grande costanza quella degli slavi, sotto all’intervallo 14-15, rimontando poi nella ripresa, segnando ripetutamente dal lato destro. Si è complicato invece il cammino dell’Ungheria, che ha ceduto per 24-18 alla Svezia, estromessa dalla lotta per i primi quattro posti, che ha avuto una reazione d’orgoglio, disputando una partita egregia, attraverso la vena realizzativa di ... oasport

zazoomblog : Pallamano Europei 2020: Spagna e Croazia in semifinale la Germania si gioca il quinto posto - #Pallamano #Europei… - zazoomnews : Pallamano Europei 2020: Spagna e Croazia in semifinale la Germania si gioca il quinto posto - #Pallamano #Europei… - ricardorubio44 : @Specnats10 Purtroppo i giorni hanno solo 24 ore quindi seguirò queste due competizioni a partire dalle semifinali.… -