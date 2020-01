Ozzy Osbourne rivela: “Ho scoperto di avere una brutta malattia” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ozzy Osbourne ha rivelato in un’intervista televisiva di essere malato. Il cantante, comunque, ha manifestato l’intenzione di tornare sul palco quanto prima Lo ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista alla trasmissione televisiva Good Morning America della Abc, alla quale ha partecipato insieme alla moglie Sharon. Ozzy Osbourne, uno dei più iconici cantanti dell’hard … L'articolo Ozzy Osbourne rivela: “Ho scoperto di avere una brutta malattia” proviene da www.inews24.it. inews24

