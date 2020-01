Moni Ovadia contro Salvini: “Antisemitismo è colpa degli arabi? Dirlo è da canaglie e avvoltoi, prende 15mila euro per sparare cazzate” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Addossare sugli arabi la responsabilità dell’antisemitismo è da canaglie e da avvoltoi”. Nella settimana della Giornata della Memoria, Moni Ovadia commenta le parole uscite dal convegno sull’antisemitismo organizzato dalla Lega a Roma: “Salvini fa questo per la propria carriera, ha un solo scopo garantirsi a vita un mestiere scrivendo tweet e starnazzando in televisione”. L’attore teatrale ha poi aggiunto che sarebbe ora che “la giornata della memoria cambiasse il nome in “giornata delle memorie” per ricordare tutti i grandi crimini commessi dall’uomo contro il suo simile a partire dal colonialismo”. L'articolo Moni Ovadia contro Salvini: “Antisemitismo è colpa degli arabi? Dirlo è da canaglie e avvoltoi, prende 15mila euro per sparare cazzate” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

