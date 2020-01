Milano, si ribalta con la Smart e finisce dentro un negozio di kebab: il conducente è morto sul colpo FOTO (Di martedì 21 gennaio 2020) Un terribile incidente questa sera a Milano, prima delle 20, all'angolo tra via Pellegrino Rossi e via Trevi. Un uomo è morto dopo essersi è ribaltato mentre era al volante della... leggo

rep_milano : Milano, si ribalta con la Smart: morto [aggiornamento delle 21:38] - Marco_chp1 : RT @rep_milano: Incidente in zona Dergano, si ribalta con la Smart: morto [aggiornamento delle 21:24] - leggoit : Incidente choc a #Milano, si ribalta con la Smart e finisce dentro un negozio di kebab: il conducente è morto FOTO -