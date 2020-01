Meteo Roma: previsioni per mercoledì 22 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 22 gennaio Giornata all’insegna del bel tempo con qualche nube nella mattinata e sole prevalente al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +3°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 22 gennaio Tempo generalmente stabile nella giornata con nuvolosità diffusa nelle ore diurne su gran parte della regione, maggiori aperture al pomeriggio. In serata i cieli saranno sereni su tutti i settori. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 22 gennaio Al Nord: Al mattino molte nuvolecompatte al Nord-Ovest ma senza fenomeni, sole prevalente ad est. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni e senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in lieve calo e massime in ... romadailynews

CorriereCitta : Meteo Roma domani 22 gennaio 2020: ancora freddo, poi arriverà la pioggia - infoitinterno : Meteo: ANTICICLONE in rinforzo ma ancora piogge sulle isole. Previsione prossime ore - Meteo Roma - affariroma : Meteo #Roma 22 gennaio, nuvole alternate a schiarite: minima 5, massima 15 - -