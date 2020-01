La signora in giallo: in arrivo il Funko POP di Jessica Fletcher (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Funko POP di Jessica Fletcher lanciato alla London Toy Fair 2020, il Funko della protagonista de La signora in giallo sarà disponibile da maggio. La signora in giallo sta per avere il suo Funko POP!, per chi sogna una miniatura della mitica Jessica Fletcher a casa sua ormai è questione di tempo. Questa e altre sorprese sono state svelate durante la London Toy Fair 2020, in corso a Londra. La ragione per cui i Funko POP! continuano a spopolare è la volontà dell'azienda di accogliere le richieste dei fan. Così dopo anni di accorate preghiere, anche i fan de La signora in giallo sono stati accontentati. Jessica Fletcher è già disponibile in pre-ordine versione Funko POP! e sarà commercializzata a partire da maggio. Chi ... movieplayer

Sluss3n : La notizia che mi svolta la giornata! Grazie grazie grazie La signora in giallo sbarca su Amazon Prime Video - Stay_Nerd : La Signora in Giallo sbarca su Amazon Prime Video - enricovestri : La Tata sbarca su Netflix, La Signora in Giallo su Amazon Prime Video... La politica deve essere stata questa: -