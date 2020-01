La sicurezza degli edifici, se ne parla a Nocera Inferiore il 31 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha deciso di organizzare un convegno relativo al patrimonio edilizio esistente, in riferimento ai sistemi di monitoraggio, ai processi di diagnosi per la prevenzione del rischio sismico e alle strategie di intervento per ridurre i fattori di rischio, anche in funzione dei vigenti incentivi fiscali. Al convegno, che con delibera di Giunta Comunale n.11 del 20.01.2020 è stato patrocinato, hanno aderito la Provincia di Salerno, l’Ordine Architetti P.P. C. di Salerno, l’Ordine degli Ingegneri di Salerno, l’Ordine Geologi della Campania, il Collegio Geometri di Salerno, l’ANCE AIES Salerno e l’ANIEM Salerno. L’idea è nata tenendo presente il principio che la pianificazione urbanistica e territoriale deve garantire ... anteprima24

