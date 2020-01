La norma dei renziani che “salva” Autostrade & C. (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Fatto Quotidiano oggi illustra in un articolo a firma di Marco Palombi l’emendamento, anticipato dall’Ansa, che Italia Viva ha presentato al decreto Milleproroghe per abrogare l’articolo 35, quello che rivede alcune parti del rapporto tra Stato e concessionari autostradali, in particolare in caso di revoca per inadempimento (nuove regole che riguarderebbero, è bene tenerlo presente, non solo Autostrade per l’Italia dei Benetton, ma anche il gruppo Gavio e il gruppo Toto, secondo e terzo gestore italiano, entrambi in passato finanziatori della fondazione di Matteo Renzi). All ’articolo 35, il decreto Milleproroghe tenta di riequilibrare a favore dello Stato contratti che assegnano ai gestori privati un trattamento di favore inaudito come, a titolo di esempio, risarcimenti monstre in caso di interruzione del contratto anche per “inadempimento” e “colpa grave”: vere e proprie clausole ... nextquotidiano

