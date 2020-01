"La libertà di espressione non va limitata, altrimenti apriremmo un'Inquisizione per tanti artisti" (Di martedì 21 gennaio 2020) “La libertà di espressione non va limitata, altrimenti bisognerebbe aprire un’Inquisizione per tanti altri artisti”. Francesco Gabbani commenta la polemica che infiamma i giorni pre-festival, quella legati alla presenza del rapper Junior Cally, accusato di aver scritto testi sessisti e violenti contro le donne. Gabbani correrà per la 70esima edizione del Festival insieme agli altri 23 big in gara, a tre anni di distanza dalla vittoria con la sua Occidentali’s Karma. “Ho assecondato quello che sono. Mi sono preso il tempo necessario per arrivare a Viceversa, il brano che porto in gara quest’anno e che dà anche il nome al nuovo album”, spiega Francesco Gabbani senza ansia da prestazione, senza la necessità di dover dimostrare qualcosa a tutti i costi. “Non ho la presunzione di pensare di andare a ... huffingtonpost

angelomangiante : 'Non mi è rimasto niente, Erdogan si è preso tutto: il mio diritto alla libertà, di espressione, il diritto al lavo… - quinonsischerza : @BmwVins Davvero non capisco, qui di psicologia ne vedo poca..e non capisco la tua insistenza a volermi convincere… - 473_luca : @HuffPostItalia Anche Salvini è un artista della categoria cazzaro verde eppure vorreste limitare la sua libertà d’… -