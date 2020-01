Immobile e il rigore ‘scivolato’ contro il Napoli: “E’ la prima volta che mi succede” (Di martedì 21 gennaio 2020) Clamoroso errore su rigore per Ciro Immobile nella partita di Coppa Italia tra Napoli e Lazio. Il centravanti biancoceleste, uno specialista dal dischetto, è scivolato al momento del calcio dando vita ad uno strana parabola che si è spenta lontano dalla porta difesa da Ospina. "Non ho capito cosa sia successo", ha detto. fanpage

AndreaFalco_15 : Sul rigore: se io pago 20 milioni + #Diawara un difensore considerandolo tra i migliori e poi mi trovo a dover dire… - NatalinoDamato : Ospina: 'scommetto che non sai come ci si butta per parare un rigore' Immobile: - sportli26181512 : #CoppaItalia #Lazio Immobile e il rigore ‘scivolato’ contro il Napoli: “E’ la prima volta che mi succede”: Clamoros… -