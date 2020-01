Giallo a Napoli, donna trovata morta in casa (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una donna di 64 anni, Elisabetta Coppola, è stata ritrovata morta all’interno della propria abitazione. La scoperta lunedì sera, intorno alle 23, da parte di familiari e carabinieri. I primi, preoccupati dalle mancate risposte della vittima, hanno allertato i militari dell’Arma giunti nell’abitazione di via Mergellina, nel quartiere Chiaia. Davanti ai loro occhi una scena agghiacciante: il corpo della donna era riverso su una sedia e presentava una forte emorragia causata da una profonda ferita alla caviglia. A fare chiarezza sarà l’autopsia disposta dal pm di turno della Procura di Napoli. La donna pare soffrisse di una patologia vascolare che facilita emorragie. I carabinieri, che indagano sull’accaduto, non escludono alcuna ipotesi. L'articolo Giallo a Napoli, donna trovata morta in casa ... anteprima24

fvastarelli : RT @antonvasta8: “Un avvincente giallo che si dipana come una sciarada...”. Così Monia Striano definisce #DieciPiccoliNapoletani nella bell… - lucy_esposito : RT @antonvasta8: “Un avvincente giallo che si dipana come una sciarada...”. Così Monia Striano definisce #DieciPiccoliNapoletani nella bell… - CasaLettori : RT @antonvasta8: “Un avvincente giallo che si dipana come una sciarada...”. Così Monia Striano definisce #DieciPiccoliNapoletani nella bell… -