È già panico per il virus cinese: ma può arrivare da noi? (Di martedì 21 gennaio 2020) Sono ora 4 i morti e più di 200 i casi ufficiali di contagio (quasi 2000 secondo una proiezione fatta da esperti) per il nuovo virus comparso da alcune settimane in Cina. La quarta vittima è sempre della città di Wuhan. Da uno dei mercati cittadini sembra essere partita l’infezione che si sta diffondendo in Cina, ma che ha visto casi anche in Giappone, Thailandia, Corea del Sud e Australia. La Commissione della salute pubblica del governo di Pechino ha confermato che il virus è trasmissibile da persona a persona. Per questo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato una riunione d’emergenza, il 22 gennaio a Losanna, in cui si discuterà di quella che è definita «un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale» e di «quali raccomandazioni dovrebbero essere fatte per fronteggiarla». L’agente patogeno si chiama 2019-nCoV, mai registrato prima negli esseri umani, e porta ... vanityfair

novasocialnews : È già panico per il virus cinese: ma può arrivare da noi? #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - plusultrajin : ho appena preso una pausa dallo studio entro su twitter per rilassarmi un po' e trovo ancora la tl in panico per il… - Vivodisogniebas : RT @paoloigna1: Niente di drammatico ma guardia alta #Wuhan, meno aggressivo della #Sars, niente panico e pericolo molto limitato. Sono già… -