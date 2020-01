Dominik Paris si è fatto male in allenamento, a Kirchberg (Di martedì 21 gennaio 2020) Durante un allenamento a Kirchberg, vicino Kitzbuhel, in Austria, lo sciatore italiano Dominik Paris ha avuto una caduta e si è procurato un grave infortunio al ginocchio destro. I primi esami hanno evidenziato una rottura del legamento crociato anteriore e una microfrattura della testa del perone, come riportato dalla Federazione italiana di sport invernali. Paris è uno dei più forti sciatori italiani, specialista di discesa libera e supergigante. Proprio l’anno scorso sulla pista di Kitzbuhel aveva vinto la gara di discesa libera, una delle prove più difficili e attese della Coppa del Mondo di sci alpino. Paris è in quarta posizione nella classifica mondiale generale e secondo nella discesa libera. Nella scorsa edizione del Mondiale di sci aveva ottenuto il quarto posto finale e la Coppa del Mondo di supergigante, alimentando moltissimo le ... ilveggente

