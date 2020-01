Cadore, 18enne morto tragicamente: scivola sul ghiaccio e finisce in un canalone (Di martedì 21 gennaio 2020) In Cadore un 18enne morto tragicamente durante un’escursione: scivola sul ghiaccio e finisce in un canalone. Si tratta di Gabriele Comis, residente a Campolongo di Cadore e nato a San Candido. Stava facendo un’escursione con un suo amico quando qualcosa è andato storto. Dei due si era persa ogni traccia nel tardo pomeriggio di ieri, non essendo rientrati a casa a seguito dell’escursione. La tragedia è avvenuta precisamente in località Bosconero, nel comune di Santo Stefano. E’ stato possibile capire cosa fosse successo quando l’amico della vittima è stato trovato mentre cercava di rientrare tramite una strada forestale. Ha dunque raccontato, in stato di choc, quello che aveva visto, portando i soccorritori nella giusta direzione. Tragedia in Cadore: 18enne morto scivolando sul ghiaccio e finendo in un canalone, salvo l’amico Dei due giovani ... ultimenotizieflash

