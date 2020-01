Arrestata per omicidio la madre della bimba morta in un incendio (Di martedì 21 gennaio 2020) Fermo – Nuovi sviluppi circa la vicenda della bimba morta nell’incendio di Fermo. La mamma è stata Arrestata con l’accusa di omicidio: non sarebbe stato un incidente ma un piano ben orchestrato. Dopo i recenti accertamenti, sono scattate ieri sera le manette per la donna di 38 anni, cittadina bulgara: è accusata di omicidio volontario di sua figlia. La piccola sarebbe stata uccisa e poi lasciata nelle fiamme. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo ha formulato un’ordinanza di custodia cautelare per la mamma di Savigliano. Questo è riportato dall’edizione di Fermo del Resto del Carlino. Hanno provveduto all’arresto i carabinieri. La scioccante scoperta a cui sarebbe pervenuta la scientifica, lascia intendere che la 38 enne, che si è salvata dalle fiamme con l’altra figlia sia la responsabile, è lei che ha appiccato il fuoco ... kontrokultura

