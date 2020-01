Altered Carbon stagione 2: dal 27 febbraio su Netflix (Di martedì 21 gennaio 2020) Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Altered Carbon sarà disponibile dal 27 febbraio, ad esattamente due anni dalla prima stagione. Per chi non lo sapesse si tratta di una serie televisiva cyberpunk/distopica statunitense creata da Laeta Kalogridis, e tratta dal romanzo cyberpunk Bay City (Altered Carbon) di Richard K. Morgan. Molto in sintesi i ricchi possono trasferire la propria coscienza in nuovi corpi tramite un supporto digitale, grazie a un’azienda che è riuscita a inventare il modo per decodificare la mente e produrre corpi sintetici. Nella seconda stagione di Altered Carbon Vedremo Anthony Mackie (Falcon degli Avengers) al posto di Joel Kinnaman che interpreta il protagonista Takeshi Kovacs. Al momento non abbiamo un vero e proprio trailer, sappiamo solo che la storia continua con la ricerca di Kovacs per Quellcrist Falconer, nel mezzo ci saranno omicidi, e ... nerdgate

